POL-PDNR: Medieninfo der Polizeiinspektion Neuwied für die Zeit von Montag, 30.04.18, 07:00 Uhr, bis Dienstag, 01.05.18, 07:00 Uhr

Neuwied (ots) - 01 Verkehrsunfälle

Insgesamt sieben Verkehrsunfälle ereigneten sich im Berichtszeitraum, bei denen zwei Personen leicht verletzt wurden und ein Sachschaden von etwa 49.000 EUR entstand.

Hinweise erhofft sich die Polizei Neuwied, nachdem am Montagmorgen in der Andernacher Straße ein dort geparkter VW Golf hinten rechts beschädigt wurde.

Weil er am Dienstagmorgen gegen 02:25 Uhr in der Aubachstraße die Vorfahrt missachtete, kollidierte ein 30jähriger Mercedesfahrer dort mit einem PKW Golf. Beide Fahrer klagten über Schmerzen und wurden leicht verletzt. Ein Alcotest bei dem Mercedesfahrer ergab einen Wert von 1,32 %o. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

02 Strafanzeigen

Sachbeschädigung Bislang Unbekannte versprühten in der Zeit vom 28.04. bis 30.04.18 in der Turnhalle der Raiffeisenschule den Inhalt eines Feuerlöschers.

Eigentumsdelikte In einem Baumarkt in der Augustastraße wurde eine 42jährige Frau am Montagnachmittag beim Diebstahl von Kleinteilen ertappt. Aus einem PKW, der sich in einer KFZ-Werkstatt in der Breslauer Straße befand, wurde am Montagnachmittag Bargeld gestohlen. Offensichtlich versuchten bislang Unbekannte in der Nacht zum Montag, in eine Gaststätte in der Marktstraße einzubrechen. Hier wurde eine Zwischentüre im Hausflur aufgebrochen.

Körperverletzungen Weil ein stark betrunkener 23-Jähriger nach dem Besuch einer Veranstaltung auf der Wiedinsel mit seiner medizinischen Versorgung nicht einverstanden war, schlug er am Montagabend gegen 23:30 Uhr einen Sanitäter. Ein Alcotest ergab bei dem jungen Mann einen Wert von 2,33 %o.

Zu einer weiteren Prügelei kam es auf der Wiedinsel am Dienstagmorgen gegen 01:35 Uhr. Hier prügelte sich eine Gruppe von drei 20-Jährigen mit einem 29jährigen. Einer der 20-Jährigen erlitt ein Hämatom am linken Auge; der 29jährige Kontrahent wurde stationär in ein Krankenhaus verbracht, weil er zeitweise bewusstlos war. Alle Beteiligten standen unter Alkoholeinfluss.

