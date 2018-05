POL-PDNR: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen in Betzdorf

Betzdorf (ots) - Ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen ereignete sich am 30.04.2018 um 17:46h in der Wilhelmstraße in Betzdorf. Dabei fuhr die 20-jährige Fahrerin eines Pkws auf Grund zu geringen Sicherheitsabstandes auf ein abbiegendes Fahrzeug auf. Durch den Zusammenstoß wurde die 20-jährige Fahrerin sowie der Beifahrer des abbiegenden Fahrzeuges leicht verletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt 8000EUR.

