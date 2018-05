POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Betzdorf vom 03.05.2018

Betzdorf (ots) - Betzdorf - Verkehrsunfall mit Flucht; Ein bislang unbekannter Fahrer eines Lkw verursachte am Mittwochnachmittag einen Verkehrsunfall in der Kampstraße und entfernte sich von der Unfallstelle. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Vorgang und konnte dem Geschädigten das Kennzeichen des Verursachers nennen. Der Lkw-Fahrer befuhr die Kampstraßen in Richtung In der Gasse und beschädigte beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Sprinter. Der Lkw-Fahrer stieg zunächst aus und begutachtete den Schaden, setzte dann aber seine Fahrt fort ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Ermittlungen nach dem Lkw-Fahrer dauern an.

Kirchen - Verkehrsunfall Sachschaden; Etwa 2.500 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in der Straße Auf dem Molzberg. Ein 20-Jähriger war vom Schwimmbad kommend in Richtung B 62 gefahren. An der Lichtsignalanlage fuhr der 20-Jährige auf den Pkw einer 19-Jährigen auf. Die 19-Jährige hatte abgebremst, als die Ampel auf Rot schaltete.

Elkenroth - Drogenbeeinflusster Pkw-Fahrer bei Gurtkontrolle aufgefallen; Am Mittwochabend führte die Polizei Betzdorf in Elkenroth, Höhe Friedhof, eine Verkehrskontrolle zum Thema Gurt- und Handyverstöße durch. Im Rahmen dieser Kontrolle war ein 28-Jähriger Pkw-Fahrer aufgefallen, bei dem die Beamten Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln feststellten. Zunächst hatte der 28-Jährige falsche Angaben zu seinen Personalien gemacht. Nicht ohne Grund, da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Diese war von der Führerscheinstelle wegen Drogenmissbrauch entzogen worden. Bei der Durchsuchung der Person konnte ein Führerschein aufgefunden werden, den der 28-Jährige als Verlust gemeldet hatte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein sichergestellt. Dem 28-Jährigen wurde ein Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

