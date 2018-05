POL-PDNR: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person in Alsdorf

Betzdorf/Alsdorf (ots) - Am 30.04.2018 um 18:01Uhr kam es zu einem Auffahrunfall an der Einmündung L280/L284 in Alsdorf. Dabei rutschte eine 30-jährige Fahrerin vom Bremspedal ihres Fahrzeuges ab und fuhr auf ein vorausfahrendes/ wartendes Fahrzeug auf. Hierbei wurde die 46-jährige Fahrerin des wartenden Pkws leicht verletzt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das wartende Fahrzeug auf ein weiteres Fahrzeug geschoben. Der Gesamtschaden Sachschaden beträgt 13500EUR. Die 46-jährige Fahrerin wurde ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/926-0





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell