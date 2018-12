POL-PDPS: Beim Spurwechsel Pkw übersehen

Pirmasens (ots) - Am Dienstagmorgen, gegen 6:50 Uhr, kam es im vierspurigen Bereich der B 270 kurz vor der Auffahrt zur B 10 bei Pirmasens zu einem Verkehrsunfall. Zwei in gleicher Richtung fahrende Pkw-Fahrer wollten die Auffahrt zur B 10 nutzen. Aufgrund eines fehlerhaften Spurwechsels eines Audi-Fahrers kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Sowohl am Audi, als auch am Unfall beteiligten VW Touran entstand erheblicher Sachschaden. Weil der Audi nicht mehr fahrbereit war, wurde er abgeschleppt. Keiner der Insassen wurde verletzt.

