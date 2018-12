POL-PDPS: 20-Jähriger fährt gegen Hofeinfahrtstor

Pirmasens (ots) - Am Montagmittag kam in der Blumenstraße ein 20-Jähriger mit einem Renault Clio infolge unangepasster Geschwindigkeit von der Straße ab und stieß gegen ein Hofeinfahrtstor. Anschließend fuhr er weiter in Richtung Bahnhof. Weil Passanten das Kennzeichen ablasen, konnte der im Landkreis wohnende Fahrer ermittelt werden. Gegenüber der Polizei gab der junge Mann die Fahrt und die Unfallflucht zu. Allerdings konnte er keinen Führerschein vorlegen. Zudem fuhr er den Clio ohne Wissen seiner Freundin, die Pkw-Halterin ist.

