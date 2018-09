POL-PDMT: Diebstahl von der Außenbestuhl

Sankt Goarshausen (ots) - Unbekannte Personen haben am frühen Morgen des 07.09.2018 zwei Holzstühle und einen Holztisch von einer Terrasse eines Gastronomiebetriebes in der Altstadt entwendet. Die Bestuhlung waren nicht gegen die Wegnahme besonders gesichert. Der Schaden wird auf 300,-EUR geschätzt. Die zuständige Polizeidienststelle in Sankt Goarshausen bittet um Zeugenhinweise, Tel.: 06771 - 93 270.

