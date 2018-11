FW-F: Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Fechenheim verursacht größeren Sachschaden

Frankfurt am Main (ots) - (rh) Am gestrigen frühen Abend (13.11.2018) meldeten mehrere Anrufer über den Notruf 112 ein Feuer in einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses auf der Konstanzer Straße in Fechenheim. Aufgrund der Schilderungen der Anrufer bestand Grund zur Annahme, dass sich mehrere Personen in dem vom Brand betroffenen Gebäude in Gefahr befanden, weshalb ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst zur Einsatzstelle entsandt wurde. Beim Eintreffen der ersten Einheit brannten Einrichtungsgegenstände auf einem Balkon sowie in einem daran angrenzenden Zimmer einer Hochparterre Wohnung. Fünf Personen, die sich bei Ausbruch des Brandes in der Wohnung aufgehalten hatten, konnten sich noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr unverletzt ins Freie retten. Weitere drei Bewohner wurden von Einsatzkräften der Feuerwehr aus den Obergeschossen über den Treppenraum ins Freie geführt. Für die Brandbekämpfung kamen zwei Strahlrohre sowie mehrere Atemschutzgeräte zum Einsatz. Durch Einsatz eines mobilen Rauchverschlusses konnte die Rauchausbreitung auf die vom Brand betroffene Wohnung, und somit der entstandene Sachschaden, begrenzt werden. Die Brandwohnung ist zurzeit unbewohnbar. Die insgesamt acht Bewohner dieser Wohnung (2 Erwachsene und 6 Kinder) wurden von den Behörden vorübergehend in einem Hotel untergebracht. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich ersten Schätzungen nach auf mehrere zehntausend Euro. Die Brandursache wird von der Polizei ermittelt. Am Einsatz waren insgesamt rund 60 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr, Freiwilliger Feuerwehr Fechenheim und dem Rettungsdienst beteiligt.

