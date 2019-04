Polizeidirektion Hannover

POL-H: Gestohlener Motorroller durch Feuer zerstört - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

In der Nacht zu Sonntag, 31.03.2019, gegen 01:30 Uhr, haben bislang Unbekannte einen Motorroller an der Hebbelstraße (Sahlkamp) in Brand gesetzt. Das Fahrzeug ist durch die Flammen komplett zerstört worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren mehrere Anwohner auf das brennende Kleinkraftrad aufmerksam geworden und hatten daraufhin die Feuerwehr alarmiert. Trotz des Einsatzes der Brandbekämpfer wurde der Roller bis auf das Fahrgestell zerstört.

Ersten Ermittlungen zufolge war das Fahrzeug offenbar in den Stunden zuvor in der Klaus-Groth-Straße (List) entwendet worden.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise zum Brandgeschehen oder zu verdächtigen Beobachtungen an der Klaus-Groth-Straße geben können, unter der Rufnummer 0511 109-5555 Kontakt zum Kriminaldauerdienst Hannover aufzunehmen. /pu, has

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Andre Puiu

Telefon: 0511 109-1043

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell