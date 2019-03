Polizeidirektion Hannover

POL-H: Pattensen: Motorradfahrer von Pkw erfasst

Hannover (ots)

Am Samstagvormittag, 30.03.2019, gegen 11:10 Uhr, ist ein Ford Fiesta eines 75-Jährigen mit einem Motorrad eines 55-Jährigen auf der Landesstraße (L) 422 zusammengestoßen. Der Biker ist dabei schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Senior mit seinem Ford auf der Wiesenstraße in der Ortschaft Hüpede unterwegs. Im weiteren Verlauf wollte er mit seinem Auto an der Einmündung Wiesenstraße/L 422 nach links in Richtung Gestorf (Stadt Springe) abbiegen, übersah dabei offenbar den von links kommenden Motorradfahrer und nahm ihm die Vorfahrt. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die BMW R Nine T Scramler kam dabei nach links von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Graben. Dort blieb der 55-Jährige schwer verletzt liegen. Ein alarmierter Rettungswagen brachte den Mann zur stationären Aufnahme in eine Klinik.

Die L 422 wurde in Höhe der Unfallstelle bis etwa 15:30 Uhr gesperrt. Es kam zu geringfügigen Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs. Die Polizei schätzt den entstandenen Fahrzeugen auf 8.500 Euro. /has

