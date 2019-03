Polizeidirektion Hannover

POL-H: Auffahrunfall ohne Führerschein und mit gestohlenem Pkw

Hannover (ots)

In der hannoverschen Nordstadt sind am Samstag, 30.03.2019, gegen 14:50 Uhr, zwei Fahrzeuge auf der Kornstraße zusammengestoßen. Der VW Passat des Unfallverursachers ist Mitte März 2019 in Hannover gestohlen worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein 20-Jähriger mit dem VW Passat auf der Kornstraße in Richtung Kopernikusstraße unterwegs. Im weiteren Verlauf musste ein vorausfahrender Audi Q5 eines 26-Jährigen verkehrsbedingt abbremsen. Der 20-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr mit dem VW auf den Vordermann auf. Beide Fahrer und der 22-jährige Beifahrer des Audi verletzten sich bei der Kollision leicht. Von Zeugen alarmierte Einsatzkräfte stellten bei der anschließenden Aufnahme des Verkehrsunfalls fest, dass der VW Passat als gestohlen gemeldet war. Darüber hinaus konnte der Heranwachsende keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen.

Bei den weiteren Ermittlungen stellten die Beamten des Polizeikommissariats Nordstadt fest, dass der Wagen bereits am Freitagabend, 15.03.2012, auf der Straße Auf dem Loh entwendet wurde. Dort hatte der Halter seinen VW Passat kurzzeitig unbeaufsichtigt mit laufendem Motor stehen lassen. Weiterhin war der VW mit anderen Kennzeichen versehen, die am vergangenen Donnerstag, 28.03.2019, von einem Fahrzeug eines Parkhauses an der Alte Ladestraße entwendet wurden.

Das Fahrzeug wurde noch am Unfallort sichergestellt. Derzeit prüfen die Ermittler, ob der 20-Jährige für den Diebstahl des Pkw und der Kennzeichen sowie der Urkundenfälschung (falsche Kennzeichen am Pkw) in Betracht kommt. Er wird sich zumindest wegen des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis verantworten müssen. /has

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Pressestelle

Philipp Hasse

Telefon: 0511 109-1042

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell