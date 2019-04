Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190409 - 404 Frankfurt: Einladung zur Präventionsveranstaltung "Sicher im Netz - trotz Alltagsstress"

Frankfurt (ots)

(em) Wer kennt es nicht? Schnell werden neue Schuhe über einen Online-Shop bestellt, die Bankgeschäfte erledigt und der langersehnte Familienurlaub im Internet gebucht. Auch Kinder sind im Internet bzw. den sozialen Netzwerken unterwegs. Keine Frage, das Internet bietet viele Vorteile, birgt aber auch Gefahren.

Daher lädt die Polizeiliche Beratungsstelle der Frankfurter Polizei zu einer Präventionsveranstaltung rund um die Thematik "Sicher im Netz - trotz Alltagsstress" ein. Diese findet am

Mittwoch, den 10. April 2019 um 18.30 Uhr in der Polizeilichen Beratungsstelle (Zeil 33, 60313 Frankfurt am Main)

statt.

Im Rahmen dieser Veranstaltung wird unter anderem auf folgende Themen eingegangen:

- Wenn Betrüger nach Ihren Passwörtern "angeln" - Tipps für ein sicheres Online-Shopping - Schutz der digitalen Identität/Darstellung in sozialen Netzwerken

Die Polizeibeamtinnen und -beamten der Polizeilichen Beratungsstelle haben für Ihre Fragen rund um das Thema "Sicherheit im Internet" ein offenes Ohr.

Bitte melden Sie sich bis Mittwochnachmittag um 16.00 Uhr unter der Telefonnummer 069/755-55555 oder der E-Mail-Adresse beratungsstelle.ppffm@polizei.hessen.de an.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

