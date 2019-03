Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Fahrradfahrerin angefahren - Zeugen gesucht

Flensburg (ots)

Bereits am Donnerstagmorgen (07.03.2019) wurde gegen 07:35 Uhr an der Einmündung Mozartstraße/Trögelsbyer Weg in Flensburg eine Radfahrerin von einem Pkw angefahren. Die 18-Jährige war auf dem Weg zur Schule und fuhr auf dem Radweg des Trögelsbyer Wegs in Richtung "KTS". Ein auf der Fahrbahn entgegenkommender weißer Fiat 500 bog in die Mozartstraße ab, ohne auf die Schülerin zu achten. Der Wagen und das Rad stießen zusammen und die Radfahrerin stürzte. Die ca. 25-jähriger Fahrerin des Fiats fragte durch die geöffnete Autotür, ob alles in Ordnung sei. Das wurde von der Schülerin zunächst bejaht und die Fiatfahrerin fuhr weiter.

Die Schülerin wurde leicht verletzt, das Fahrrad leicht beschädigt. Zum Zeitpunkt des Unfalls waren Personen (Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer) in der Nähe. Diese, sowie die Fahrerin des weißen Fiats, werden gebeten, sich beim 1. Polizeirevier (Tel: 0461 - 484 0) zu melden

