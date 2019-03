Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: A7 - Arenholz: Unfall mit zwei Lkw und einem Pkw

A7 - Arenholz (ots)

Mittwochmorgen (13.03.2019) kam es gegen 06:45 Uhr auf der A7 in Richtung Norden zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte ein Sattelzug vom Parkplatz Arenholz auf die Autobahn auffahren. Ein auf dem Hauptfahrstreifen fahrender Lkw wich daraufhin nach links aus. Dabei stieß er mit einem auf dem Überholfahrstreifen fahrenden Pkw zusammen. Dieser wurde zunächst in die Leitplanke gedrückt und schleuderte dann gegen den Sattelzug. Die Fahrerin des Pkw wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Ein Sachverständiger ist vor Ort, um den genauen Unfallhergang zu klären.

Die Autobahn ist aktuell zwischen Schuby und Tarp voll gesperrt. Wir bitten um Beachtung der Verkehrsmeldungen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell