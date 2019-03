Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Raub eines Pedelecs war vorgetäuscht - Anzeige gegen 36-Jährige

Flensburg (ots)

Eine 36-jährige Frau zeigte am vergangenen Samstag an, dass ihr ein hochwertiges Pedelec geraubt wurde. Sie hatte das 5000 EUR teure Fahrrad in einem Fahrradgeschäft für eine Probefahrt ausgeliehen. Sie schilderte der Polizei, dass sie während der Fahrt von einem unbekannten Mann vom Rad geschubst wurde und dieser das Pedelec geraubt hatte.

Die Angaben der Frau und ihre leichten Verletzungen passten jedoch nicht mit einem möglichen Tatgeschehen zusammen. Parallel durchgeführte Ermittlungen des Fahrradhändlers bei anderen Händlern ergaben, dass die Frau bereits häufiger aufgefallen war. Außerdem häuften sich Hinweise auf einen 43-jährigen Mann, der sich letztendlich als Bekannter der Frau und möglicher Tatbeteiligter entpuppte.

Das Pedelec wurde heutigen Freitag (08.03.19) bei einer Durchsuchung aufgefunden und sichergestellt. Gegen die beiden Tatverdächtigen wird nun wegen des Verdachts auf Vortäuschen einer Straftat und Diebstahl ermittelt.

