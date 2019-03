Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husumer: Feuer in Container - Zeugen gesucht

Husum (ots)

Am Sonntagmorgen (03.03.19) brannte gegen 01:00 Uhr im Gewerbegebiet in der Siemensstraße ein Container. Dieser stand in einer Gasse zwischen einem Discounter und einem Fachgeschäft. Ermittlungen der Kriminalpolizei Husum haben ergeben, dass der Warencontainer von unbekannten Personen aufgeflext worden war. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Zeugen der Tat und andere Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04841 - 830 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell