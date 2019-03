Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Raubüberfall auf Tankstelle in der Osterallee

Täter flüchten mit heller Limousine/Zeugen gesucht!

Flensburg (ots)

Am Montagabend (04.03.19), gegen 21.25 Uhr, betraten zwei maskierte Männer die Tankstelle in der Osterallee. Während der eine Mann den Mitarbeiter der Tankstelle mit einer Pistole bedrohte, ging der andere zur Kasse und entnahm aus dieser das Bargeld. Anschließend verließen die Räuber die Tankstelle und flüchteten mit einer hellen Limousine ohne Kennzeichen, auf die Nordstraße in Richtung Flensburg.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Beide Männer trugen Masken und waren ca. 170 cm groß und eher schmal gebaut. Beide Täter trugen dunkle Kleidung und Turnschuhe. Ihr Alter wird auf maximal Anfang 20 geschätzt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb leider ergebnislos.

Das K7 der Bezirkskriminalinspektion übernahm kurz nach dem Überfall die Ermittlungen und fragt: Wer hat vor oder nach dem Überfall Beobachtungen gemacht, die mit dem Raub in Verbindung stehen könnten? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0461-4840 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell