Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Bäckereifahrzeuge Ziel von Einbrüchen und Diebstählen - Warnhinweis

Kreis Schleswig-Flensburg, Flensburg (ots)

Seit ca. drei Monaten kommt es gehäuft zu Einbrüchen und Diebstählen in, bzw. aus Bäckereifahrzeugen. Diese fahren ihre Filialen an und beliefern diese mit Waren. Während dieser Zeit stehen die Fahrzeuge unbeaufsichtigt vor den jeweiligen Bäckereien. Unbekannte Täter nutzten offenbar diese kurze Zeit, um Wertgegenstände aus den Fahrzeugen, welche teilweise unverschlossen waren, zu entwenden. Bei verschlossenen Fahrzeugen wurde die Seitenscheibe eingeschlagen, um an die Wertgegenstände heranzukommen.

Die Bäckereien und Zulieferer werden um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten. Wertgegenstände sollten, wenn möglich, nicht unbeaufsichtigt in den Fahrzeugen liegen oder aber entsprechend gesichert werden. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04621-840 zu melden. Vielen Dank!

