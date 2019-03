Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Leck - Nach Raub zum Nachteil eines 44-Jährigen sucht die Polizei Zeugen

Leck (ots)

In Leck ist es am Donnerstag, 28.02.2019, um ca. 17:30 Uhr zu einem Raub gekommen. Der Geschädigte war zu Fuß unterwegs und bog gerade von der Flensburger Straße nach links in die Straße An der Freiheit ein, als er von hinten gepackt wurde. Er fiel bäuchlings auf den Boden und wurde dort von mindestens einer Person festgehalten, während weitere Personen ihn durchsuchten. Anschließend wurde der 44-Jährige auf den Rücken gedreht und mehrmals ins Gesicht geschlagen und in den Hüftbereich getreten. Die Personen entwendeten Bargeld aus dem Portmonee des Mannes, sowie dessen Mobiltelefon. Da der Überfallende keinerlei Angaben zu der Täterbeschreibung abgeben konnte, hofft die Polizei auf Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, mit der Kripo in Niebüll unter der Rufnummer 04661-40110 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell