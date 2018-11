POL-PDWIL: LKW-Aufbruch mit Täterfestnahme in Wittlich

Wittlich (ots) -

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Wittlich, 20. November 2018

Wittlich / Max-Planck-Straße / LKW-Aufbruch mit Täterfestnahme

Am Abend des 19.11.2018 teilten aufmerksame Zeugen der Polizeidienststelle in Wittlich mit, dass sie gerade den Aufbruch eines in der Max-Planck-Straße der Stadt Wittlich abgestellten LKW beobachteten. Der Täter habe die Scheibe des Fahrzeugs zertrümmert. In Tatortnähe konnte ein 54jähriger Mann vorläufig festgenommen und durch die Zeugen zweifelsfrei identifiziert werden. Es wird bisher von einem Sachschaden in Höhe von ca. 3.000EUR ausgegangen.

