POL-NOM: Sachbeschädigung

Osterode (ots) - Osterode, An der Sägemühle, 08.09.18, 14.00 Uhr - 09.09.18, 09.00 Uhr

OSTERODE (US) Der Geschädigte betreibt eine Turbine zur Stromgewinnung in Osterode im Sösepark. Für Reinigungsarbeiten musste diese im Tatzeitraum abgeschaltet werden. In dieser Zeit stopften unbekannte Täter Schmutz, Äste, Laub und anderen Unrat in die Turbine, so dass diese nicht mehr ansprang. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000,-- Euro. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter der Tel. 05522/508-0 entgegen.

