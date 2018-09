Osterode (ots) - OSTERODE (mei) In der Nacht zu Freitag wurde eine Geldbörse mit diversen Papieren und Bargeld aus einem Pkw entwendet, welcher in einer Garage abgestellt war. Nach bisherigen Ermittlungen öffnete ein bislang unbekannter Täter zunächst das unverschlossene Garagentor. Danach verschaffte er sich Zutritt zu dem in der Garage abgestellten Pkw. Aus diesem entwendete er die Geldbörse, welche sich in dem Pkw befand. Die Osterode Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der fraglichen Zeit auffällige Personen bemerkt haben bzw. andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05522-5080 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim/Osterode

Polizeikommissariat Osterode

Leitung



Telefon: 05522/508 0

Fax: 05522/508 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell