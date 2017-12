POL-F: 171222 - 1372 Frankfurt-Fechenheim: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) - (mc) Heute Nachmittag kollidierten bei einem Unfall an einer Kreuzung in Fechenheim drei Fahrzeuge, darunter auch ein Linienbus. Die mutmaßliche Unfallverursacherin kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Gegen 13:35 Uhr krachte es an der Kreuzung Kilianstädter Straße Ecke Abfahrt Mainkurbrücke der Hanauer Landstraße. Im Moment wird davon ausgegangen, dass die Fahrerin eines Ford Ka die Vorfahrt eines Frankfurter Linienbusses missachtete und dadurch den Unfall verursachte. Der 45-jährige Busfahrer fuhr hierbei seitlich in den Kleinwagen der 79-jährigen Frankfurterin. Durch den Aufprall schleuderten beide Fahrzeuge auf einen an einer roten Ampel stehenden BMW eines 73-jährigen Fechenheimers.

Während die mutmaßliche Verursacherin schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht wurde, konnten zwei weitere verletzte Beteiligte ambulant vor Ort versorgt werden.

Die Schadenshöhe wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

