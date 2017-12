POL-F: 171222 - 1371 Frankfurt-Heddernheim: Fahrkartenautomat aufgebrochen

Frankfurt (ots) - (ka) Am frühen Mittwochmorgen, gegen 04.40 Uhr, brachen zwei unbekannte Diebe einen Fahrkartenautomat in der Straße In der Römerstadt auf. Sie klauten daraus mehrere Geldkassetten. Wieviel Geld sie genau erbeuteten, ist noch nicht bekannt. An dem Fahrkartenautomat entstand ein Sachschaden von über tausend Euro.

Die beiden Tatverdächtigen können folgendermaßen beschrieben werden: 170 bis 175 cm groß, 16 bis 25 Jahre alt, schlanke Statur, komplett schwarze Kleidung und schwarze Schuhe. Einer der Tatverdächtigen sei männlichen Geschlechts, bei der zweiten Person könne dies nicht mit Sicherheit gesagt werden. Ein Tatverdächtiger soll eine rot/schwarze Stofftasche mitgeführt haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 069/755-11400 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell