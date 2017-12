POL-F: 171222 - 1370 Frankfurt-Bockenheim: Trickdieb klaut mehrere Handys

Frankfurt (ots) - (ka) Am Donnerstagabend erbeutete ein Trickdieb durch den Jacke-Jacke Trick drei Handys in einem Restaurant in der Leipziger Straße.

Ein 41-jähriger Mann und eine 37-jährige Frau saßen in besagtem Restaurant und warteten auf ihr Essen. Der Mann hatte seine Jacke über die Stuhllehne gelegt. In deren Außentaschen befanden sich die Handys von ihm und seiner Begleiterin. Gegen 20.00 Uhr setzte sich der Dieb an den Nachbartisch, legte ebenfalls seine Jacke über seinen Stuhl und rutschte mit diesem so nah an den Stuhl des 41-Jährigen, dass diese sich fast berührten. Als er sich zurücklehnte und so tat als würde er etwas in seiner eigenen Tasche suchen, klaute er die Handys aus der Jacke des Restaurantbesuchers. Anschließend stand der Trickdieb auf und verließ schnellen Schrittes das Lokal.

Die drei Handys, u.a. der Marken "IPhone" und "Samsung", hatten einen Gesamtwert von etwa 1300 Euro.

Der Tatverdächtige kann folgendermaßen beschreiben werden: männlich, 30 bis 35 Jahre alt, etwa 180 cm groß, normale Statur, südländisches oder südosteuropäisches Erscheinungsbild, kurze, schwarze Haare, trug eine rosafarbenes Hemd, eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 069/755-53111 entgegen.

