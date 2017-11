Mayen (ots) - Verkehrsunfälle

Am 13.11.2017 musste die Polizeiinpektion insgesamt 10 Verkehrsunfälle aufnehmen. Neben Bagatellschäden und Wildunfälle kam es zu folgenden Ereignissen:

L 52 in Kerben gg. 13.00 Uhr Im Bereich des Kreisverkehrs Kerben/K 49 übersah ein in den Kreisel einfahrender Pkw einem im Kreisel vorfahrtsberechtigten Radfahrer.Es kommt zu Zusammenstoß, wobei der Radfahrer zunächst auf die Motorhaube, dann auf die Straße stürzte. Zum Glück verletzte sich der Betroffene dabei nur leicht; er wurde mittels eines RTW in KH nach Mayen verbracht.

Laßportstraße in Polch, gg. 15.40 Uhr In der Laßportstraße befindet sich kurz vor der einmündenden Wolfgang-Amadeus-Straße eine Mittelinsel mit Querungshilfe für Fußgänger. Ein 6 jähriger Junge befuhr mit seinem Fahrrad den rechten Gehweg in der Laßportstraße. An der Querungshilfe fuhr der Junge dann unvermittelt, ohne auf den fließenden Verkehrs zu achten, auf die Fahrbahn. Der Fahrzeugführer, in gleicher Richtung fahrend, erkannte dies zu spät und konnte trotz des Versuches nach links über die Mittelinsel auszuweichen, einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht mehr vermeiden. Das Kind wurde am Kopf verletzt und mittels eines Rettungshubschraubers zur Uniklinik nach Bonn verbracht. Es erlitt Kopfverletzungen und Prellungen. Das Kind trug zum Glück einen Fahrradhelm.

