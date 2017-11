POL-PDMY: Versuchter Raub

Maria Laach (ots) - Am Freitag, den 10.11.2017 zwischen 19:15-19:40 Uhr, wurde eine 50-jährige Frau auf dem Mitarbeiterparkplatz des Klosters Maria Laach von einer dunkel gekleideten Person überfallen. Die Frau konnte sich wehren und die Person somit in die Flucht schlagen. Wer kann Angaben zu einer verdächtigen Person oder der Tat machen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mayen 02651-8010.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell