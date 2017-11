POL-PDMY: Versuchter Raub

Polch (ots) - Am Freitag, den 10.11.2017 kam es zwischen 19:30-19:45 Uhr zu einem versuchten Raub in der Trimbser Straße, in der Nähe des Penny Marktes in Polch. Ein 26-jähriger Geschädigter wurde von 3 maskierten Männern von hinten angegangen. Von ihm wurde die Herausgabe der Wertgegenständen gefordert. Da der Geschädigte sich wehrte, wurden von zwei Tätern auch Messer eingesetzt, wodurch der 26-jährige leichte Schnittverletzungen an Händen, den Armen und am Oberkörper erlitt. Die 3 Männer ließen anschließend von dem Mann ab und flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Einer der Männer soll ca. 185-190 cm groß, ca. 130 kg schwer und mit einer blauen Jeans, dunklen Jacke und Sturmhaube bekleidet gewesen sein. Die beiden anderen Männer seien etwa 175 cm groß und schlank gewesen. Einer der beiden trug eine dunkle Jeans, der andere eine blaue Jeans. Beide hätten eine dunkle Jacke sowie eine Sturmhabe getragen.

Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen oder der Tat machen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mayen unter der Rufnummer 02651-8010

