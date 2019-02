Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Einbruchdiebstahl in Büro

Osthofen (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Freitag, 08.02.2019, 21.30 Uhr und Samstag, 09.02.2019, 11.30 Uhr in ein Büro in der Carlo-Mierendorff-Straße in Osthofen ein. Eine Balkontür wurde aufgehebelt und diverse Elektrogeräte entwendet.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-120

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell