Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Versuchte Einbrüche in Wohnungen

Worms (ots)

Zwischen Sonntag, 10.02.2019, 00.00 Uhr und 11.00 Uhr, versuchten unbekannte Täter in zwei Wohnungen in der Wollstraße in Worms einzubrechen. Durch eine nicht geschlossene Haustür konnten sie ins Anwesen gelangen. Den Tätern gelang es nicht, die Wohnungstüren aufzubrechen, es konnten aber Hebelspuren festgestellt werden.

