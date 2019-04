Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190409 - 401 Frankfurt-Dornbusch: Halskette in Wohnhaus geraubt - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(pe) Gestern Abend (08.04.2019) hat ein Mann eine 78 Jahre alte Frau in ihrem Wohnhaus beraubt.

Die Frau war, gegen 19.10 Uhr, mit ihrem Rollator, mehreren Tüten und einem Paket auf dem Weg nach Hause. Vor dem Mehrfamilienhaus ihrer Wohnung in der Guaitastraße wurde sie von einem Mann angesprochen, der ihr Hilfe beim Tragen ins Haus anbot. Zunächst gingen sie in die Waschküche des Hauses. Hier begann er ungefragt das Paket zu öffnen. Dann riss er der Dame die Kette vom Hals und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Kette hat einen Wert von mehreren hundert Euro.

Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben: männlich, ca. 40 Jahre alt, 170-180 cm groß, schlank, helle Haut, dunkler Drei-Tage-Bart, wattierte schwarze Jacke, anthrazitfarbene glatte Hose. Er soll akzentfrei Hochdeutsch gesprochen haben.

Zeugen, denen zur angegeben Zeit der männliche Täter aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 069/755-51299 zu melden.

