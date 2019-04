Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190408 - 399 Frankfurt-Nordend: Fußgänger angefahren

Frankfurt (ots)

(ka) Gestern, gegen 13.00 Uhr, fuhr ein Rollerfahrer einen Fußgänger in der Rohrbachstraße an. Beide verletzten sich bei dem Unfall.

Der 29-jährige Fußgänger ging über die, nach jetzigen Erkenntnissen, grüne Fußgängerampel, als er von einem 63-jährigen Rollerfahrer angefahren wurde. Der 29-Jährige trug durch den Unfall leichte Verletzungen davon, während der 63-Jährige mit schweren Verletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen wurde.

Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

