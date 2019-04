Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190408 - 397 Frankfurt: Eröffnung der Wanderausstellung "Frankfurt zeigt Respekt. Für jeden Menschen. Jeden Tag" im Frankfurter Polizeipräsidium

Bild-Infos

Download

Frankfurt (ots)

Frankfurt am Main, 08.04.2019

Am Montagvormittag eröffnete Stadtrat Markus Frank zusammen mit Polizeipräsident Gerhard Bereswill die Wanderausstellung "Frankfurt zeigt Respekt. Für jeden Menschen. Jeden Tag." im Foyer des Polizeipräsidiums in der Adickesallee 70.

Der Präventionsrat der Stadt Frankfurt a. M. will mit der Kampagne dem Verlust von Respekt im alltäglichen Miteinander, aber auch bei ernsten Angelegenheiten, entgegentreten. Auf acht verschiedenen Plakatmotiven sind, in flächigen Farben gemalt, typenhafte Frauen und Männer zu sehen, die stellvertretend häufige Vorurteile, wie z.B. unterschiedliches Aussehen, Alter, Herkunft oder Einstellung usw. thematisieren. Durch provokative Fragen, wie zum Beispiel "Ich helfe gerne. Aber muss ich mich dafür beschimpfen lassen?", das auf einem der Plakate steht und einen Uniformierten zeigt, sollen die Betrachter zum Nachdenken angeregt werden.

"Gegenseitiger Respekt ist die Grundlage für ein friedliches Zusammenleben in unserer Gesellschaft", davon ist Sicherheitsdezernent Markus Frank überzeugt. Auch eine vom Frankfurter Präventionsrat initiierte Onlineumfrage ergab, dass 98,7% der rd. 730 Befragten Respekt für unverzichtbar halten.

Polizeipräsident Gerhard Bereswill erläuterte, dass es in den letzten Jahren immer öfter vorkomme, dass sich Personen gegenüber Polizisten oder Rettungskräften respektlos verhalten, diese beleidigen, beschimpfen, bei ihrer Arbeit behindern oder sogar angreifen. "Hier müssen wir entschieden entgegensteuern. Neben der Optimierung der polizeilichen Schutzausstattung, der Einführung der Body-Cam und anderen Maßnahmen ist die Wanderausstellung ein weiterer wichtiger Beitrag zur Sensibilisierung aller Menschen für das Thema", sagte er.

Die Wanderausstellung kann von städtischen Ämtern, Frankfurter Betrieben oder Firmen gebucht werden kann.

Kontakt: Geschäftsstelle des Präventionsrats, Tel. 069 / 212 -35443, E-Mail: praeventionsrat@stadt-frankfurt.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell