POL-PDWIL: Ladung verloren - Zeugen gesucht

Idenheim (ots) - Ein bisher unbekanntes Fahrzeug verlor am Freitag auf der B 51 im Bereich Meilbrück mehrere große Holzteile. Gegen 16.35 Uhr war der Fahrer eines VW Passat in Richtung Trier unterwegs und fuhr über die Holzteile auf der Fahrbahn. Dabei platzten beide Reifen der Beifahrerseite. Der Fahrer des VW Passat kam mit dem Schrecken davon. Hinweise zu dem Fahrzeug, welches die Holzteile verlor, werden an die Polizei Bitburg, Tel.: 06561 / 9685-0, erbeten.

