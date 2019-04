Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190408 - 394 Marburg/Frankfurt: Pressemitteilung des PP Mittelhessen: Autofahrt von Frankfurt endet mit Festnahme in Marburg

Frankfurt (ots)

Die Eckdaten eines Polizeieinsatzes vom Sonntag, 07. April, gegen 10 Uhr:

- Sicherstellung eines zumindest unbefugt benutzten, eventuell unterschlagenen oder eben gestohlenen Autos

- Tatort: eine Autowerkstatt in Frankfurt

- Festnahme eines 28 Jahre alten Tatverdächtigen, der unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, keinen Führerschein besitzt, sich nicht ausweisen konnte, keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat und sich aufgrund eines Verbots nach dem Freizügigkeitsgesetz eigentlich gar nicht in Deutschland aufhalten dürfte

Nach Angaben der Besitzerin hätte ihr grauer Audi TT mit HG-Kennzeichen wegen eines technischen Schadens eigentlich in einer Werkstatt in Frankfurt stehen sollen. Sie konnte sich nicht erklären, wie das Auto nach Marburg kommt. Eine Zeugin hatte den Audi seit Gießen vor sich und die Polizei informiert. Sie berichtete von einer überaus gefährlichen Fahrweise u.a. mit Schlangenlinien von ganz rechts bis ganz links und starken Geschwindigkeitsschwankungen. Letztendlich fand die Polizei Marburg aufgrund der Zeugenaussage das Fahrzeug auf dem Parkplatz der Stadtwerke Am Krekel. Der später festgenommene Tatverdächtige stand neben dem Auto. Auf ihn traf die Beschreibung der Zeugin zu. Es scheint fast so, als hätte der Mann die Strecke von Frankfurt nach Marburg ohne weiteren Schaden geschafft. Beim Abstellen und Aussteigen auf dem Parkplatz jedoch verursachte der Fahrer des Audi einen kleinen Schaden an einem geparkten Mini, sodass auch noch Ermittlungen wegen Unfallflucht hinzukommen. Beim Festgenommenen reagierte der Drogentest auf gleich mehrere Betäubungsmittel. Der Alkotest zeigte über 1,1 Promille. Den Autoschlüssel des Audi trug er nicht bei sich. Den fand die Polizei unter einem anderen geparkten Auto auf dem Parkplatz Am Krekel. Der gebürtige Pole bestritt, mit dem Audi nach Marburg gefahren zu sein. Zeugen seiner angeblichen Busreise konnte er allerdings ebenso wenig benennen, wie einen Fahrschein vorweisen oder den Abfahrtsort oder das Busunternehmen benennen. Die Ermittlungen dauern insgesamt noch an.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wem ist ein grauer Audi TT mit HG-Kennzeichen Sonntagfrüh auf dem Weg von Frankfurt nach Marburg aufgefallen?

Fiel der Wagen bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Frankfurt auf?

Wer wurde durch die Fahrweise des Audi gefährdet oder gar geschädigt?

Wer kann sachdienliche Angaben zum Fahrer und der Fahrweise des Audi TT in der Nacht zum Sonntag bzw. hauptsächlich am Sonntagvormittag auf dem Weg von Frankfurt nach Marburg machen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Polizeipräsidium Mittelhessen

Außenstelle Marburg

Tel. 06421/406-120

pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

