Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190408 - 398 Frankfurt-Altstadt: Motorradfahrer nach Unfall verletzt

Frankfurt (ots)

(ka) Am Sonntag stürzte ein 54-jähriger Motorradfahrer nach einem Unfall mit einem Auto in der Kurt-Schumacher-Straße und zog sich schwere Verletzungen zu.

Der 51-jährige Autofahrer fuhr gegen 19.40 Uhr vom Fahrbahnrand aus über die beiden Fahrstreifen und wollte anschließend wenden. Dabei stieß er mit der von hinten kommenden Harley zusammen. Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Golf-Fahrer blieb unverletzt.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

