Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190409 - 402 Frankfurt-Gallus: Junger Betrüger festgenommen

Frankfurt (ots)

(ka) Vergangenen Freitag klickten bei einem 17-jährigen Frankfurter die Handschellen. Er hatte zuvor mit illegal gekauften PayPal-Daten Waren im Wert von über 400 Euro bestellt. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Ermittler außerdem Drogen und Waffen.

Letzte Woche Mittwoch (03.04.2019) erstatte eine 48-jährige Frau bei der Polizei in Meppen Anzeige. Von ihrem PayPal-Konto seien unberechtigte Abbuchungen erfolgt. Ermittlungen ergaben, dass die bestellten Turnschuhe am Freitag (05.04.2019) an einen jungen Mann im Stadtteil Gallus geliefert werden sollten. Als er die Lieferung entgegennahm, war die Frankfurter Kriminalpolizei zur Stelle und nahm den geständigen 17-Jährigen fest. Die fremden PayPal-Daten die er für die Bestellung verwendet hat, hat er, nach aktuellen Erkenntnissen, zuvor im Internet gekauft. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Beamten über 76 Gramm Haschisch und Marihuana, eine Schreckschusswaffe, einen Teleskopschlagstock und einen Baseballschläger.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 17-Jährige an seinen Vater übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell