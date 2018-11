POL-PPWP: Aufmerksamer Mann zeigt Courage und schnappt Dieb

Kaiserslautern (ots) - Ein 22-Jähriger ließ am Montagmorgen mehrere Waren in einem Kleidergeschäft in der Fußgängerzone mitgehen. Ein Mitarbeiter des Geschäfts störte den Dieb und wollte ihn darauf ansprechen. Dem 22-Jährigen gelang es jedoch, aus dem Laden zu laufen und in Richtung Innenstadt zu fliehen. Hier konnte er aber von einem aufmerksamen Mann gestoppt und aufgehalten werden bis die Polizei eintraf. Bei der Durchsuchung wurde eine hohe Summe Bargeld sowie Diebesgut aufgefunden. Die Polizei ermittelt.

