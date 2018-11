POL-PPWP: Ladendieb auf frischer Tat erwischt

Kaiserslautern (ots) - Aufmerksam war am Montagmittag ein Ladendetektiv in der Merkurstraße. Ein 36-Jähriger durchtrennte mit einer Zange die Diebstahlsicherungen mehrerer Mobiltelefone und ließ diese in seinen Taschen verschwinden. Der Ladendetektiv beobachtete das und sprach den Mann an. Der 36-Jährige gestand die Tat und gab drei Handys im Gesamtwert von rund 400EUR heraus. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

