Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg-Wohnungsbrand in der Altstadt - drei leicht verletzte Personen

Nienburg (ots)

(BER)Am Dienstagabend, 02.07.2019, gegen 19.20 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr ein Wohnhausbrand in der Nienburger Weserstraße gemeldet. 24 Feuerwehrleute der Nienburger Wehr bekämpften ein Feuer, dass in der Küche des Wohnhauses ausgebrochen war. Ein Ausbreiten auf das restliche Gebäude konnte verhindert werden. Nach ersten Ermittlungen hatte die 6-köpfige Familie sich draußen aufgehalten. Auf dem Herd in der Küche wurde gekocht. In der Wohnung hatte sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs niemand aufgehalten. Die beiden erwachsenen Bewohner - Vater und Mutter von vier Kindern - sowie eins der Kinder wurden vorsorglich in einem Krankenhaus untersucht. Sie hatten möglicherweise Rauchgas eingeatmet. Die Ermittlungen zur Brandursache hat das zuständige Fachkommissariat der Polizei Nienburg übernommen.

Rückfragen bitte an:



Axel Bergmann

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: +49 5721/4004-107 und +49 5021 9778-104

Fax: +49 5721 4004-250

Mobil: +49 1759324536

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell