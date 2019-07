Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht in Mehringen

Mehringen (ots)

(beh) Die Polizei Hoya sucht nach einer Unfallflucht vom 01.07.2019, gegen 06.45 Uhr, einen Unfallverursacher. Dieser befährt eine Nebenstraße in Mehringen. In Höhe der Haus Nr. 17 kommt der Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und fährt in ein Tor bzw. in eine Grundstücksmauer. Anschließend entfernt sich der Beteiligte mit seinem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei Hoya unter der Rufnummer 04251/93464-0 entgegengenommen.

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg







Polizeikommissariat Hoya







Hasseler Steinweg 4



27318 Hoya







Telefon 04251/93464-0







http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

