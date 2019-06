Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Öltanks illegal entsorgt

Schifferstadt (ots)

Unbekannte Täter entsorgten zwei fachmännisch zersägte Öltanks an der L532 zwischen Schifferstadt und Böhl-Iggelheim. Zwischen der L454 und der Auffahrt zur BAB 61 wurden die Öltanks rechts neben der Fahrbahn auf dem Grünstreifen abgelegt. Zeugen stellten die zersägten Teile am Sonntag, 23.06.2019, gegen 12:00 Uhr, fest. Bislang gibt es keine Hinweise auf die Täter. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst in Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de zu melden.

