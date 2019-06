Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mit Marihuana erwischt

Ludwigshafen (ots)

Ein 21-Jähriger wurde am Montag (24.06.2019) mit einer geringen Menge Marihuana erwischt. Der junge Mann war mit einer weiteren Person gegen 11.30 Uhr am Danziger Platz unterwegs, als eine Polizeistreife die beiden kontrollieren wollte. Beim Erblicken der Polizei rannte der 21-Jährige plötzlich los und warf einen kleinen Beutel weg. Die Streife verfolgte den Flüchtigen und stellte ihn schließlich. Im Beutel befand sich eine geringe Menge an Marihuana.

