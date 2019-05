Polizei Düren

POL-DN: Wem gehört dieses Fahrrad?

Bild-Infos

Download

Düren (ots)

Fahrraddiebe wurden von der Polizei dabei erwischt, wie sie ein abgeschlossenes Rad wegtrugen und versuchten, das Schloss zu knacken. Das Fahrrad wurde sichergestellt.

Am Montag, 20.05.2019, gegen 18:30 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass zwei männliche Jugendliche ein abgeschlossenes Fahrrad vom Rondell in der Lagerstraße in Richtung des dortigen Parkplatzes wegtrugen.

Als die Polizei eintraf, fanden sie die Jugendlichen samt Fahrrad auf einer Grünfläche etwa 200 m vom Rondell entfernt. Als sie die Beamten erblickten, ergriffen beide die Flucht. Eine der beiden Tatverdächtigen lief quer über die Schienen und rannte in Richtung Eisenbahnstraße. Der andere, ein 17-jähriger Dürener, kletterte über einen Absperrzaun, lief um die Lagerhalle herum und versuchte, in Richtung Arnoldsweilerstraße davonzulaufen. An dem Schotterparkplatz neben der Lagerhalle konnte er jedoch durch die Beamten gestellt werden. Am Schloss des Fahrrads konnten Beschädigungen festgestellt werden.

Im Rucksack des 17-Jährigen fanden die Beamten einen Mitgliedsausweis mit Foto und Namen, durch den der zweite Tatverdächtige, ebenfalls ein 17-jähriger Dürener, zweifelsfrei identifiziert werden konnte. Beide erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrraddiebstahls. Das sichergestellte Rad konnte trotz vorhandener Fahrradrahmennummer bisher keinem Eigentümer zugeordnet werden. Der Besitzer oder die Besitzerin des Zweirads wird gebeten, sich unter der Nummer 02421 949-8520 an die zuständige Sachbearbeiterin zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell