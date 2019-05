Polizei Düren

POL-DN: Öffentlichkeitsfahndung nach räuberischem Diebstahl

Bild-Infos

Download

Jülich (ots)

Am Montag, dem 07.01.2019, kam es gegen 16:00 Uhr in einem Drogeriemarkt zu einem räuberischen Diebstahl. Nach dem Täter wird nun mit einem Bild gefahndet.

Der Mann war von einer Angestellten dabei beobachtet worden, wie er Ware aus dem Regal entnahm und diese in eine mitgeführte Tüte steckte. Die Frau, eine 53-jährige Jülicherin, postierte sich am Ausgang des Ladens, um den Mann dort anzusprechen. Sie forderte ihn auf, die Waren aus der Tasche herauszugeben. Der Unbekannte fasste sie jedoch sofort fest am Arm und schubste sie zur Seite. Mit der Beute rannte er aus dem Geschäft.

Das angehängte Bild aus der Überwachungskamera zeigt den Täter. Hinweise auf den Unbekannten nimmt die zuständige Sachbearbeiterin zur Bürodienstzeit unter der Rufnummer 02461 627-8613 entgegen. Außerhalb dieser wenden Sie sich bitte an die Einsatzleitstelle unter der Rufnummer 02421 949-6425.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell