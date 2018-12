POL-PDWIL: Sachbeschädigungen in Daun, Wirichstraße am 08.12.2018, 22:55 Uhr

Daun (ots) - Am späten Samstagabend wurde der Polizei Daun eine männliche, dunkel gekleidete Person gemeldet, welche in der Wirichstraße einen Blumentopf auf die Straße geschmissen habe und nun dabei sei, Plakate herunterzureißen. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte ein 28-jähriger Mann aus dem Vulkaneifelkreis in Tatortnähe angetroffen werden, auf den die Beschreibung zutraf. Gegen den Mann, der augenscheinlich volltrunken war, wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Damit er nicht noch mehr Unfug anrichtete, wurde er in Gewahrsam genommen. Weitere eventuelle Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Daun, Tel. 06592-96260 in Verbindung zu setzen.

