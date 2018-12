POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletzter Person auf der K 59 zwischen Heyroth und Üxheim am 08.12.2018, 11:10 Uhr

Üxheim (ots) - Ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus dem Saarland befuhr mit seinem Pkw die K59 von Heyroth in Richtung Niederehe. In der Rechtskurve verlor er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet ins Schleudern und überschlug sich. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Da an der Unfallstelle Öl auslief, wurde die Straßenmeisterei verständigt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Telefon: 06592-96260

www.polizei.rlp.de/pi.daun



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell