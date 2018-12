Daun (ots) - In einer Gaststätte in der Hauptstraße in Gerolstein kam es in der Nacht zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort hatten sich die drei Beschuldigten bereits fußläufig entfernt. Nach Zeugenaussagen sei es zu einem Handgemenge gekommen. Einer der Beschuldigten soll ein Messer mitgeführt haben, ein weiterer Beschuldigter soll mit einer Bierflasche in der Hand nach einem Geschädigten geschlagen haben. Es wurden Strafanzeigen wegen Gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung aufgenommen. Im Zuge einer Fahndung konnten die Beschuldigten im Stadtgebiet angetroffen werden. Zwei der Beschuldigten stammen aus der VG Gerolstein, einer aus der VG Obere Kyll.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Telefon: 06592 96260

pidaun@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell