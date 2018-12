POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person in Gerolstein, Brunnenstraße in Richtung Pelm, 08.12.2018, 12:55 Uhr

Gerolstein (ots) - Eine 21-jährige Fahrzeugführerin aus dem Vulkaneifelkreis befuhr mit ihrem Pkw die B410 (Brunnenstraße) in Gerolstein in Fahrtrichtung Pelm. An der Verkehrsinsel am Ortsausgang geriet sie nach links auf die Verkehrsinsel Beim Gegenlenken geriet das Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen und stieß frontal gegen eine Laterne und einen Gartenzaun am rechten Fahrbahnrand. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden an Fahrzeug, Laterne und Zaun.

