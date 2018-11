POL-NOM: Wildunfall

Uslar (ots) - BODENFELDE (stüw.) Am Montag, 19.11.2018, gegen 19.000 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Mann aus Hessen mit seinem Kleintransporter die B 241 aus Richtung Lauenförde kommend in Richtung Amelith. Dabei überquerte ein Wildschwein die Fahrbahn und wurde vom Kleintransporter erfasst. Das Wildschwein rannte anschließend in den Wald. Am Kleintransporter entstand ein Schaden in Höhe von 2.000,- Euro.

